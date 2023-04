Ricardo Stuckert/Presidência da República - 12.04.2023 Presidente Lula e comitiva desembarcam em Xangai, durante viagem à China

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou nesta quarta-feira (12) a Xangai, na China. O avião que transportava o chefe do Executivo e sua comitiva pousou no aeroporto da cidade por volta das 22h30 [ horário local ].

No desembarque, Lula e as autoridades, que inclui o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foram recebidos pela ex-presidente Dilma Rousseff.

Em Xangai, primeira cidade da nossa visita à China, onde participarei da posse de @dilmabr como presidenta do Banco dos Brics.



📸 @ricardostuckert pic.twitter.com/DoS4ZsQ7ga — Lula (@LulaOficial) April 12, 2023





Na China, Lula participará da cerimônia de posse da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) como presidente do banco do Brics – bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Além disso, ele se reunirá com o presidente Xi Jinping, lideranças políticas e empresários. Durante seu retorno, ele fará uma parada nos Emirados Árabes Unidos.

O mandatário está acompanhado por uma comitiva composta pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e pelos ministros:

Fernando Haddad (Fazenda)

Marina Silva (Meio Ambiente)

Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária)

Luciana Santos (Ciência e Tecnologia)

Mauro Vieira (Relações Exteriores)

Alexandre Silveira (Minas e Energia)

Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário)

Wellington Dias (Desenvolvimento Social)

Margareth Menezes (Cultura)

Deputados também irão embarcar com o presidente. Ao todo, serão 40 autoridades.

Leia também Veja lista de 40 autoridades que estarão na comitiva de Lula na China





Veja o cronograma da viagem:

Quarta-feira (12) - Lula desembarca em Xangai

Quinta-feira (13) - O presidente participa da cerimônia de posse de Dilma Rousseff como presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), o banco do Brics.

Sexta-feira (14) - Em Pequim, Lula se encontra com o presidente chinês Xi Jinping para discutir a relação comercial entre os dois países, além de assuntos como a guerra na Ucrânia e governança global.

Sábado (15) - Em uma parada rápida em Ubu Dhabi, Lula deve se reunir com lideranças locais na capital do país árabe.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.