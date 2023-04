MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Presidente do União Brasil, Luciano Bivar

O presidente nacional do União Brasil, deputado federal Luciano Bivar, foi internado e precisou passar por uma cirurgia na região da coluna vertebral após sentir fortes dores nas costas e fraqueza nas pernas. O deputado vinha reclamando de não conseguir percorrer longas distâncias.

Bivar recebeu o diagnóstico de estenose de canal lombar de múltiplos níveis, isto é, o estreitamento ou fechamento do canal vertebral, com compressão e estrangulamentos dos nervos. A condição causa muita dor e dificuldade para caminhar.

Ele passou por uma cirurgia no hospital Vila Nova Star, em São Paulo , que durou cerca de cinco horas.

"Foi uma cirurgia bem trabalhosa, pois foi uma reoperação. Ele já havia feito uma no passado nos Estados Unidos e precisou fazer uma nova operação, mas foi bem tranquila e sem intercorrências. Ele teve alta três dias depois e está bem", afirmou o neurocirurgião Francisco Sampaio Júnior, especialista em coluna vertebral e responsável pelo procedimento, ao jornal O Globo . Além de Sampaio, a equipe médica da cardiologista e intensivista Ludhmila Hajjar também participou da cirurgia.



De acordo com o neurocirurgião, o procedimento foi feito em cinco pontos diferentes da coluna vertebral: as vértebras L2-L3 (lado esquerdo e direito); L3-L4 (lado esquerdo e direito) e L4-L5 (apenas o lado direito).

O deputado deve ficar em São Paulo até o fim de semana, em repouso. Conforme recomendação médica, ele não deve viajar, percorrer longas distâncias ou pegar peso. Dessa forma, sua ida à Brasília deve ocorrer na segunda-feira da semana que vem.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.