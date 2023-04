Reproduçao TV Globo Rio da Velhas em BH amanhece com coloração turva

O Rio das Velhas em Honório Bicalho , distrito de Nova Lima , na Região Metropolitana de Belo Horizonte está com as águas turvas e coloração avermelhada, além da presença de peixes mortos.

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) entrou em estado de alerta, uma vez que a empresa capta água para o abastecimento de 60% da Grande BH no local.

Na semana passada foi feito um escoamento de água da barragem Ecológica 1 diretamente no Córrego Fazenda Velha , o que aumentou consideravelmente a turbidez da água do córrego e do Rio das Velhas , inclusive com a morte de peixes.

A cor da água levanta suspeita de que possa ter presença de rejeitos de minério de ferro.

A barragem responsável pela liberação dos sedimentos pertence à Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) , contudo, a empresa negou que a estrutura receba rejeitos de mineração.

A companhia afirmou que a barragem é utilizada para contenção de sedimentos e clarificação de água e que é necessário realizar a limpeza anualmente para remover os sedimentos que possam ter acumulado na estrutura, mitigando possíveis impactos nos corpos hídricos a jusante.

A atividade, necessária para o desassoreamento da estrutura ECO 1 , causou a elevação da cor aparente e da turbidez da água, gerada pela retirada de sedimentos da própria estrutura e fortes chuvas dos últimos dias.

A Minérios Nacional , responsável pela CSN, destacou que todas as demandas e esclarecimentos trazidos pelos órgãos de controle foram seguidos e executados e que não houve nenhum vazamento de material das barragens.

A companhia informou ainda que todas as medidas foram tomadas para que eventos semelhantes não voltem a acontecer quando da realização dessa atividade que é de rotina e realizada periodicamente.

Denúncia de alteração de coloração de córrego afluente ao Rio das Velhas

O Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema) afirmou, em nota, que recebeu uma denúncia sobre a alteração da coloração da água do Rio das Velhas por material que seria proveniente do córrego afluente Fazenda Velha , que possui barragens e diques a montante.

Inspeção no local observou presença de precipitado de manganês e/ou finos de minério de ferro , de coloração avermelhada e de turbidez mais acentuada que a das águas do Rio das Velhas .

As barragens de rejeito e estruturas auxiliares na Mina do Fernandinho , da Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) , foram vistoriadas e os técnicos constataram que estavam operando normalmente, sem alterações significativas.

Nota na íntegra do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

"No dia 28/03, foi realizada fiscalização para averiguar a existência de intervenções que poderiam estar influenciando na turbidez do córrego, na confluência com o Rio das Velhas.

No local, foi observado provável presença de precipitado de manganês e/ou finos de minério de ferro, de coloração avermelhada e de turbidez mais acentuada que a das águas do Rio das Velhas.

Foram então vistoriadas as barragens de rejeito e estruturas auxiliares na Mina do Fernandinho, da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).



Foi constatado, no ato da fiscalização, que a Barragem Ecológica 1 estava passando por manutenção do canal do vertedouro, que deságua no Córrego Fazenda Velha .

Diante da constatação visual de ocorrência de sedimento avermelhado da Barragem Ecológica 1 , e leitura de relatórios de monitoramento de qualidade da água, foi verificado que os teores de manganês, ferro, cobre, cor e demanda bioquímica de oxigênio estão acima dos padrões de lançamento preconizados em legislação vigente .

Por esse motivo, a CSN foi autuada por causar poluição/degradação ambiental , além de ter sido determinado que a empresa cessasse imediatamente o lançamento desse material que está atingindo o corpo d’água.



Foram determinadas ainda algumas medidas como: apresentar ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas ( Igam) os relatórios de monitoramento quali-quantitativo de águas superficiais, subterrâneas e sedimentos dos corpos hídricos na área da mancha de inundação, bem como o mapeamento e os dados brutos, em planilha, do monitoramento realizado; apresente a Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) dos produtos utilizados para floculação e a coagulação; intensificar a frequência do monitoramento de água superficial para diário e semanal, reportando ao Igam semanalmente os resultados.

Cabe ressaltar que os dados estão sendo analisados pela equipe técnica.



Uma nova vistoria será realizada nos próximos dias e, também, será avaliado se as medidas determinadas na última semana foram adotadas. Em paralelo, estão sendo coletadas amostras de água para análise".

