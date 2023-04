MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Presidente do União Brasil, Luciano Bivar

O presidente do partido União Brasil , o deputado federal Luciano Bivar (PE) , afirmou que o partido não permitirá a perda do controle do Ministério do Turismo . Bivar destacou que a pasta pertence à cota da sigla e não à atual ocupante do cargo, Daniela Carneiro .

A atual ministra do Turismo e mais outros cinco parlamentares da Câmara dos Deputados pediram à Justiça Eleitoral permissão para se desfiliar do União sem perder seus mandatos.

Bivar argumentou que o partido investiu uma grande quantia de dinheiro do fundo eleitoral para eleger parlamentares do Rio de Janeiro e que trabalhará para manter todos na legenda.

Ele reforçou que "ninguém pode se desfiliar de um partido sem obedecer à legislação da fidelidade partidária " e que ainda não recebeu nenhuma notificação judicial sobre essas saídas.

Billy Boss/Câmara dos Deputados Daniela Carneiro, atual ministra do Turismo

O partido passa por uma espécie de 'rebelião interna' em vários estados, com corte de senhas e acusações de fraude.

O prefeito de Belford Roxo (RJ) , Wagner Carneiro, filiou-se ao Republicanos sem precisar do aval da sigla ou da Justiça Eleitoral , já que não é deputado.

Além disso, o partido enfrenta divergências em outros estados, como Pernambuco e Mato Grosso do Sul.

Os deputados que desejam deixar o partido alegam "assédio" por parte da direção nacional e buscam uma "justa causa" para a desfiliação.

Eles acusam os dirigentes de negociarem cargos sem consultar a bancada do estado no Congresso e também reclamam de articulações envolvendo as eleições municipais do próximo ano.

