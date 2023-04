Reprodução/redes sociais Senador, Jorge Seif é aliado de primeira ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro

O senador Jorge Seif nomeou o genro da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, Igor Modtkowski, para um cargo em seu gabinete no Senado. A informação foi divulgada pela Veja e confirmada pelo iG .

Igor é namorado de Letícia Firmo, filha de Michelle no primeiro casamento com o engenheiro elétrico Marcos Santos da Silva. O jovem tem 25 anos e está lotado como motorista de Seif.

Segundo o Portal da Transparência do Senado, Modtkowski recebe R$ 3.998,99 de remuneração bruta por mês. Com descontos, esse valor cai para R$ 3.425,81.

Além dos vencimentos, o genro de Michelle ainda recebe um vale-alimentação de R$ 1.210,52. Se somados o salário e o benefício, a remuneração do jovem atinge os R$ 3.636,33.

Esse é o segundo parente ligado à família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nomeado para o gabinete de Seif. Em março, o senador nomeou o filho de Bolsonaro, Jair Renan, para um cargo comissionado.

Renan recebia cerca de R$ 7,7 mil líquido, mas deixou o cargo após a repercussão. A esposa de Seif, Catarina Seif, foi nomeada para um cargo no Governo de Santa Catarina, comandada por Jorginho Mello (PL).

O iG entrou em contato com o gabinete do senador, que confirmou a informação. Eles ressaltaram que o parlamentar teve critérios para nomear o genro da ex-primeira-dama, mas não deram explicações sobre os motivos.

Quem é Jorge Seif

Senador por Santa Catarina, Jorge Seif é aliado de primeira ordem de Jair Bolsonaro. Foi Secretário da Pesca entre 2019 e 2022.

Seif é visto nos bastidores como o ‘filho 06’ do ex-presidente. Tem forte alinhamento com o bolsonarismo e boa relação com os pares de Bolsonaro.

É visto, junto com Rogério Marinho (PL-RN), como o principal nome de Bolsonaro no Senado e um dos nomes fortes do bolsonarismo no Congresso Nacional.

Em seu primeiro mandato no parlamento, Jorge Seif já assegurou vagas na Comissão de Ética do Senado, além das comissões de Agricultura e Segurança Pública na Casa. Ele ainda é suplente na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.