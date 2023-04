Reprodução/CNN Bolsonaro

No dia 26 de outubro de 2021, o então presidente Jair Bolsonaro (PL) visitou um acampamento de imigrantes venezuelanos em Roraima pela segunda vez durante seu mandato.

Durante a visita, que durou cerca de oito horas, Bolsonaro fez uso do cartão corporativo da Presidência da República para realizar gastos no restaurante Sabor de Casa, totalizando 109.266 reais.

Nós do portal iG revelamos as suspeitas à época em que o atual governo derrubou o sigilo imposto por Bolsonaro nos gastos do cartão corporativo .

Esse é o maior registro de gasto com alimentação em um único dia com o cartão corporativo da Presidência da República durante o governo Bolsonaro até o momento.

Conforme publicado, o cartão corporativo foi utilizado para a compra de 2.964 kits alimentação destinados a 474 pessoas.

Levando em conta a quantidade de kits alimentação, o número de pessoas destacadas para a visita e o tempo do evento, é possível estimar que cada integrante recebeu um lanche a cada uma hora e vinte minutos ou seis kits de lanche e uma marmita para cada segurança que trabalhou para Bolsonaro naquele dia.

Os gastos foram registrados oficialmente e os responsáveis afirmaram, em documentos oficiais, que houve distribuição de alimentos para quase 500 agentes de segurança durante a visita.

Desde que deixou a Presidência da República no final do ano passado, o volume de gastos de Bolsonaro com o cartão corporativo tem sido objeto de destaque.

Na última quarta-feira, 5, foi divulgado que o ex-presidente gastou 754 mil reais do cartão corporativo somente durante a campanha eleitoral de 2022 para bancar lanches.

A equipe de segurança durante a visita ao estado incluiu agentes da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, do Departamento de Trânsito de Roraima, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), da Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Trânsito, do Exército Brasileiro, da Casa Militar e da Força Nacional de Segurança.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.