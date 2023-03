Reprodução Yanny Brena, presidente da Câmara de Juazeiro do Norte, Ceará

A jovem vereadora Yanny Brena , 26 anos, foi médica e política brasileira eleita presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte em novembro de 2022. Filiada ao PL, a parlamentar foi a segundo mulher comandar a presidência da Câmara Municipal da cidade e ficaria no cargo até final de 2024.

Yanny Brena é irmã do deputado federal Yury do Paredão (PL) e foi eleita com 3.956 votos, com a segunda maior votação na cidade. Quando concorreu à presidência da casa em uma chapa única, foi eleita com 16 dos 21 votos parlamentares.

À época, Yanny agradeceu nas redes sociais pela conquista do cargo.

"Juazeiro do Norte é uma cidade que inspira trabalho e respira grande potencial. E, hoje, estou aqui para reafirmar todo meu compromisso com os munícipes, agora como presidente da Câmara Municipal. Não perderemos tempo e já vamos atuar nos interesses da coletividade, visando sempre o que a nossa população mais necessita. Muito honrada e agradecida em ser a segunda mulher a presidir à Casa Legislativa", escreveu Yanny.

Investigação preliminar



Yanny Brena e o namorado, Rickson Pinto, foram encontrados mortos na manhã desta sexta-feira (3) na casa onde moravam no interior do Ceará .

Por volta das 9h da manhã equipes da Perícia Forense chegaram à residência do casal e iniciaram as primeiras apurações sobre o caso. Segundo a polícia, uma funcionária que trabalhava para o casal foi a primeira pessoa a encontrar os corpos e comunicou às autoridades. Outras informações preliminares sugerem que haviam cordas junto aos corpos, que foram encontrados de mãos dadas.

A causa oficial da morte ainda não foi divulgada. A perícia deve ser concluída em até 30 dias.

