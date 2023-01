Montagem Grupo de Lula aposta em delação de Torres

O grupo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aposta que o ex-ministro da Justiça Anderson Torres fará delação premiada. A expectativa é que isso ocorra após o aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) ter optado por ficar em silêncio ao prestar depoimento para a Polícia Federal . A sensação é que Torres deu um recado aos bolsonaristas.



Torres tem optado por falar pouco com policiais federais e, as poucas declarações que faz ao longo do dia, confessa cansaço por estar preso. Os sinais de fraqueza já chamavam a atenção da cúpula petista. A decisão do ex-ministro em não responder as perguntas durante depoimento confirmou a sensação de que uma delação pode acontecer a qualquer momento.

Há muita torcida para que isso aconteça. A avaliação é que Torres tem a chave de muitos segredos de Bolsonaro que podem servir como argumento para que o Supremo Tribunal Federal determine a prisão do antigo chefe do Executivo federal.

Apesar da aposta, o grupo de Lula não quer que a Polícia Federal faça pressão no ex-ministro para não caracterizar perseguição. Aliados do presidente defendem que as investigações sigam seu curso natural para que nenhuma ilegalidade ocorra ao longo do processo.

A Polícia Federal chamará novamente Torres para prestar novo depoimento. A expectativa é que ele faça alguma confissão sobre o tema.

Lula não quer nenhuma interferência

O presidente Lula também acredita que Torres irá fazer uma delação e contará todos os detalhes sobre uma possível participação de Bolsonaro nos atos antidemocráticos que ocorreram no Brasil depois das eleições de 2022.

Só que o petista determinou que ninguém do governo faça nenhuma interferência nas investigações da Polícia Federal. Lula quer que todos os direitos dos acusados sejam respeitados e que a PF tenha total liberdade para fazer o seu trabalho.

“O presidente é um democrata. Ele sentiu na pele a perseguição de pessoas que diziam representar a Justiça. Ele ficou quase dois anos preso injustamente e não quer que isso aconteça com ninguém. Ele quer que a investigação ocorra dentro da lei e que punições ocorram quando a Justiça tiver provas concretas”, falou um interlocutor de Lula.

