Paulo Pinto/Agência Brasil
Apagão em São Paulo continua em alguns municípios após 5 dias

Após 5 dias, cerca de  39.129 residências seguem sem energia em São Paulo. O cenário se arrasta desde a última quarta-feira (10), quando a região foi afetada pela passagem do ciclone extratropical

De acordo com o Mapa da Falta de Energia, da Enel, a cidade de São Paulo registra o maior quantitativo de casas com o fornecimento de energia interrompido, 28.070 ao todo. Em seguida, estão os municípios de Cotia (2.316), Itapecirica da Serra (668) e Itapevi (757)

O que diz a Enel

Mediante nota, a Enel afirmou  que o fornecimento de energia, nesta segunda-feira (15), "está voltando ao padrão de normalidade na área de concessão, com o restabelecimento do serviço para os clientes afetados nos dias 10 e 11 de dezembro pelo ciclone extratropical". 

Conforme a empresa, técnicos seguem atuando nos casos mais complexos, que exigem reconstrução da rede. "As equipes também trabalham para atender solicitações de falta de luz registradas após o evento climático", ressaltou.

No comunicado, a distribuidora salienta que, desde a quarta-feira (10), foram mobilizadas cerca de 1800 equipes ao longo dos dias de trabalho. 

"O vendaval foi o mais prolongado já registrado na região. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as rajadas atingiram um pico de 82,8 km/h, no Mirante de Santana. Radares do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo chegaram a registrar um pico local de 98,1 km/h na região da Lapa", frisou. 




