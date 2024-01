FreePik Uso excessivo de redes sociais pode impactar diretamente no relacionamento





As redes sociais se tornaram uma parte essencial da vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Elas oferecem uma forma de conexão com amigos, familiares e pessoas de todo o mundo, mas também podem ter um impacto significativo nos relacionamentos pessoais.





Segundo dados do IBGE, o Brasil registrou 773.568 divórcios em 2022, um aumento de 10,1% em relação ao ano anterior. Essa tendência de alta vem se consolidando nos últimos anos, e as redes sociais são apontadas como um dos fatores que podem estar contribuindo para esse aumento.

Um estudo realizado pela Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, mostrou que casais que usam muito as redes sociais têm 30% mais chances de se divorciar do que aqueles que usam menos. Isso ocorre porque as redes sociais podem gerar ciúmes, infidelidade e uma sensação de distanciamento entre os parceiros.

No Brasil, um estudo realizado pelo Instituto Qualibest mostrou que 25% dos casais que se separaram em 2022 mencionaram as redes sociais como um dos motivos para a separação.

Impacto positivo e negativo

As redes sociais podem fortalecer a comunicação, aproximar os parceiros e conhecer novas pessoas. No entanto, também podem gerar ciúmes, diminuir a qualidade do tempo juntos e facilitar a infidelidade.

Para minimizar os impactos negativos das redes sociais nos relacionamentos, é importante que os parceiros estabeleçam limites, comuniquem-se abertamente e confiem um no outro.

O teólogo, filósofo e psicanalista Lucas Scudeler acredita que as redes sociais podem ser uma ferramenta positiva para os relacionamentos, mas é importante usá-las de forma consciente.

O teólogo, filósofo e psicanalista Lucas Scudeler





"As redes sociais podem ser uma ótima maneira de se conectar com o parceiro e fortalecer o relacionamento", afirma Scudeler. "No entanto, é importante usá-las de forma equilibrada e evitar que elas tomem o lugar do tempo que os parceiros passam juntos pessoalmente."

Scudeler também alerta para os riscos de ciúmes e infidelidade que as redes sociais podem gerar. "É importante que os parceiros conversem abertamente sobre seus sentimentos e preocupações em relação às redes sociais", afirma. "Isso ajudará a evitar mal-entendidos e conflitos."