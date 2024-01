Diego Cervo/Unsplash As rifas digitais são, na maioria dos casos, ilegais





As rifas digitais, também conhecidas como ações, se tornaram uma febre nas redes sociais nos últimos anos. Milhares de pessoas participam delas, comprando bilhetes para concorrer a prêmios valiosos, como smartphones, computadores, eletrodomésticos e até carros.





No entanto, as rifas digitais são, na maioria dos casos, ilegais. Isso porque, de acordo com a legislação brasileira, apenas entidades sem fins lucrativos podem realizar rifas. Pessoas físicas e empresas comerciais não têm autorização para isso. Além disso, as rifas digitais costumam usar de forma ilegal o nome da Loteria Federal. Isso porque, para ser considerada legal, uma rifa deve ser vinculada a uma das loterias oficiais do governo federal.

"Essas rifas ilegais não tem segurança, logo podem ser uma forma de fraude, e os participantes estão correndo sérios riscos", afirma o especialista Leonardo Ferreira, conhecido como Leonardo Avent. Ele explica que as pessoas físicas e empresas comerciais que realizam rifas digitais ilegais podem ser condenadas a pagar multas e indenizações. "Além disso, é possível que os participantes da rifa sejam vítimas de fraudes", diz.

Divulgação Leonardo Ferreira, especialista na área





O especialista alerta que as pessoas devem desconfiar de rifas digitais que não sejam realizadas por entidades sem fins lucrativos e com a devida autorização. "Se a rifa não for vinculada a uma loteria oficial, é muito provável que seja ilegal", afirma.

“A regulamentação das rifas digitais é importante para garantir a segurança dos participantes e dos organizadores. Com as devidas autorizações e regras claras para a realização de rifas digitais, como a obrigatoriedade de registro no Ministério da Economia, a vinculação a uma loteria oficial e a divulgação de informações claras sobre o sorteio, passaremos a ter um negócio sério.