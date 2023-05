Aline Macedo Aline Macedo

Amanhã, a Praça Catolé do Rocha, em Vigário Geral, vai virar "sala de aula" de Luiz Antonio Simas, com o mote "As 11 estrelas da Leopoldina", em referência à bandeira da escola de samba da região.

O historiador tem até um soneto questionando o porquê do número, já que são 13 os bairros da área. E quem confirmou presença ao subprefeito da Zona Norte, Diego Vaz, é Iracilda Toledo. Ela é a presidente da Associação das Vítimas da Chacina que completa 30 anos.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.