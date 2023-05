Rodrigo Soldon - 12.09.2011 Cidade de São Paulo teve um dos meses de maio mais quentes desde 1961

Em 2023, a cidade de São Paulo vive o mês de maio com mais dias quentes consecutivos desde 1961, de acordo com o Climatempo. Até este sábado (6), já são cinco dias com temperatura igual ou acima dos 27ºC, o que é são quase 4ºC acima da média histórica do mês.

A previsão para este ano é que oito dias de maio marquem temperaturas de calor, o que nunca antes foi registrado.

As temperaturas máximas registradas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na estação meteorológica do Mirante de Santana, localizada na Zona Norte da capital paulista foram:

1º de maio: 27,7°C

2 de maio: 28,4°C

3 de maio: 27,7°C

4 de maio: 28,4°C

5 de maio: 29,3°C

A última vez que a primeira semana de maio em São Paulo registrou termômetros acima dos 27ºC foi em 2019. Em 2018, os cinco primeiros dias do mês também marcaram calor .

Embora esses dois anos tenham sido marcados por temperaturas mais altas na primeira semana de maio, a condição é um exceção e não é algo considerado comum.

No histórico de temperaturas registradas pelo Inmet, de 1961 a 2022, isso só aconteceu nos meses de maio de 2019, 2018, 2010, 2000 e 1999.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.