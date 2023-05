Reprodução/Youtube O ex-presidente, Jair Bolsonaro, durante evento do PL Mulher em São Paulo neste sábado (6)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse neste sábado (6) que continuará sendo uma “alternativa” ao Brasil enquanto estiver vivo. Ele esteve presente em um evento do PL Mulher, comandado por sua esposa, Michelle Bolsonaro, na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), na capital paulista.

O evento empossou a deputada federal Rosana Valle (PL-SP) como presidente do PL Mulher do diretório estadual de São Paulo. Michelle é presidente nacional do grupo do partido.

“Juntos nós resgatamos muitos valores no nosso país, entre eles o amor à pátria, a defesa da família e fizemos uma excelente política internacional. Só a morte coloca um ponto final nas nossas vidas, enquanto ela não chegar estaremos à disposição para sermos uma alternativa política”, disse Bolsonaro que foi recebido no evento com o seu jingle de campanha do ano passado, "Capitão do povo", e gritos de "mito".

A ida do ex-presidente a São Paulo ocorre três dias após ele ter se tornando alvo de uma operação da Polícia Federal (PF). Ele é investigado por suposta participação em um esquema de falsificação de cartões de vacinação.

Na última quarta-feira (3), agentes da PF fizeram busca e apreensão na residência do ex-presidente em Brasília. De acordo com a polícia, os documentos de imunização contra a Covid-19 de Bolsonaro e sua filha mais nova, Laura, teriam sido adulterados às vésperas da viagem do ex-chefe do Executivo a Orlando, na Flórida (EUA), em dezembro passado.

O tema não foi abordado no evento, mas em seu rápido discurso, Bolsonaro elencou feitos de seu governo como presidente da República.

"Quatro anos bastante difíceis, com uma pandemia, uma guerra lá fora, entre outros problemas. Mas conseguimos terminar 22 com os números da economia invejáveis, levando-se em conta a grande maioria dos outros países. Entregamos, então, uma economia bastante ajustada”, afirmou Bolsonaro, que foi o primeiro a discursar e chamado de "grande estrela" pelas apresentadoras do evento.

Além do ex-presidente, Michelle e Rosana Valle, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, o da Alesp, André do Prado (PL), e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), também estiveram presentes.





Michelle Bolsonaro defendeu fim da cota de gênero



Reprodução/Youtube A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro discursou durante a cerimônia de posse da deputada federal Rosana Valle (PL-SP) enquanto presidente do PL Mulher do diretório estadual de São Paulo





Durante o evento, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou que se opõe, enquanto presidente do PL Mulher, às cotas de gênero na política brasileira. A medida assegura a destinação de 30% de candidaturas e recursos eleitorais a mulheres em partidos do país.

"Nós queremos erradicar a cota dos 30%, queremos mulheres na política pelo seu potencial", afirmou ela durante o evento.

No discurso, Michelle ainda ressaltou a importância de sua ida à capital paulista.

"Essa é a nova primeira viagem de trabalho. Nós escolhemos São Paulo, a terra do meu amor, que sempre nos recebeu de forma especial. Obrigada pelo carinho dedicado a mim e a minha família", disse.

