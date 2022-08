Reprodução Aline Macedo

O VI Encontro de Oficiais de Justiça 2022 (ENOJUS) aconteceu nesta quinta-feira, reunindo importantes nomes do judiciário carioca. Na lista de presença, estavam o presidente do TJRJ, Henrique Carlos de Andrade Figueira; o corregedor Geral do TJRJ, Ricardo Rodrigues Cardozo; além de deputados como Felício Laterça (Progressistas).

O objetivo do evento foi “discutir a persistência dentro de uma visão profissional e social, superando desafios e evoluindo para primazia da justiça”, e contou com debates e palestras. Felício Laterça, que também já foi policial civil e oficial de justiça, palestrou sobre o poder judiciário e o apoio institucional ao risco profissional da categoria.

O parlamentar reiterou: “Esse é um encontro muito importante para todos os oficiais de justiça. Trata-se de profissionais que estão cada vez mais engajados, se integrando para poder ter o reconhecimento e a valorização de uma classe.”



