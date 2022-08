Reprodução Aline Macedo

Primeiro estrangeiro a comandar uma secretaria no Executivo municipal do Rio, o argentino Gustavo Freue foi surpreendido ao ser convocado nesta quarta-feira (3) para uma reunião no Tribunal de Contas do Município. Já na Rua Santa Luzia, o chefe da pasta de Habitação recebeu do presidente da corte, Luiz Antonio Guaraná, a medalha de honra do tribunal.

A decepção do sucessor de Cláudio Caiado, que deixou o cargo para poder se candidatar, foi não ter tido a oportunidade de chamar a família. Casado com uma brasileira e pai de duas meninas, Freue não é novato no grupo de Eduardo Paes: no mandato anterior, ele comandou Esportes e Lazer, além de ter sido subsecretário de Projetos e Vilas Olímpicas.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.