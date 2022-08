Reprodução Aline Macedo

Quando o Plano Diretor entrar na pauta da Câmara do Rio, não será mais o urbanista Washington Fajardo quem estará acompanhando a votação. O secretário de Planejamento Urbano deve deixar o comando da pasta na próxima quinta-feira.

Ainda não se sabe quem ficará em seu lugar para tocar o projeto, que traça as diretrizes para o desenvolvimento da cidade pelos próximos dez anos. A expectativa da Câmara é analisar o texto — com todas as modificações que certamente serão apresentadas pela Casa — apenas em novembro.

