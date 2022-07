Reprodução Aline Macedo

Agora é oficial: a mesa diretora da Alerj recebeu um comunicado do Palácio Guanabara indicando Rodrigo Bacellar (PL) como o novo líder de governo. O deputado vinha atuando de modo informal na função desde a saída de Márcio Pacheco, que renunciou ao mandato para se tornar conselheiro do Tribunal de Contas do Estado.

Não é de hoje que o campista participa da articulação de Cláudio Castro (PL). Até abril ele era seu secretário de Governo, e deixou o cargo para poder se candidatar à reeleição. A previsão é que a mensagem seja publicada no Diário Oficial de quarta-feira (20).

