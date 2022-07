Aline Macedo Aline Macedo

Em uma edição extraordinária do Diário Oficial, publicada na tarde desta segunda-feira (18), o governo do Rio determinou a criação de uma comissão de auditoria para investigar a Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (Ceperj).

A resolução — assinada pelo chefe da Casa Civil, Nicola Miccione — determina que a comissão "será formada exclusivamente por servidores ocupantes de cargos efetivos, sem nenhum vínculo subjetivo ou hierárquico com a CEPERJ ou com órgão cedente ou contratante".

O órgão tem sido objeto de diversas reportagens denunciando falta de transparência nas contratações, com comissionados recebendo salários via ordem de pagamento. Inicialmente, serão investigadas as documentações referentes aos projetos: Casa do Trabalhador, Esporte Presente RJ e Implantação do LAB - Laboratório de Inovação e Experimentação.

