Reprodução Aline Macedo

As normas eleitorais que estarão em vigor este ano podem causar uma situação curiosa: candidatos que não conquistarem o mandato nas duas primeiras rodadas, precisarão ter mais votos… do que quem está à frente na fila. É que a terceira rodada, quando é aplicada a regra da média, exige que o aspira tenha obtido pelo menos 20% do quociente eleitoral para estar apto. Já na distribuição anterior, a do quociente partidário, o mínimo é de 10%. A aparente contradição foi criada para evitar o "efeito Tiririca", quando um campeão leva na esteira um desconhecido — deixando de fora políticos de maior expressão. Tomando 2018 como exemplo, quando o QE fluminense foi de 168 mil votos, o PSL teria um deputado a menos: dos dois eleitos por média, o agora aspira a senador Daniel Silveira seria barrado, com seus 31,7 mil votos. Aliás, o outro lado do espectro também teria uma baixa: Jean Wyllys (PSOL), que logo renunciou. Ele foi escolhido por 24,2 mil eleitores.

Asilos e templos na mesma isenção

Depois de sua equipe visitar 382 asilos pelo Rio, muitos em situação financeira complicada, a deputada Rosane Felix decidiu apresentar à Alerj uma proposta para incluir as instituições na lei que isenta templos do ICMS de serviços.

Picadinho

Hoje, o MAM exibe, às 15h, o filme "Filha natural". A diretora Aline Motta conversa depois sobre a obra com o professor Juliano Gomes e a curadora adjunta Beatriz Lemos.

A partir das 16h tem festival de dança da Academia Valéria Moreyra no Centro Cultural Américas Shopping. Grátis.

A vacina contra herpes zóster já está disponível no Lach, laboratório e clínica particular no Jardim Botânico.

O evento Ponte de Versos de julho comemora o aniversário de Thereza Christina Rocque da Motta, poeta e fundadora da Ibis Libris Editora, no dia 19, na Blooks Botafogo.

