Reprodução Aline Macedo

Casualmente, o deputado Júlio Lopes encontrou com o atual presidente da Petrobras, Caio Mario, no Aeroporto Santos Dumont. E logo perguntou sobre o preço da gasolina. Ouviu a promessa de nova queda ainda em julho.

