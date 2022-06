Reprodução Aline Macedo

O União Brasil se mexeu rapidamente após a formalização do convite para Washington Reis (MDB) se tornar o vice na chapa de Cláudio Castro (PL) pela reeleição. O partido com o maior fundo eleitoral cogita uma solução caseira, e o vereador Alexandre Isquierdo foi abordado para se unir a Anthony Garotinho na corrida pelo Palácio Guanabara.

Por enquanto, a conversa está em estágio inicial — até mesmo porque a cúpula nacional do partido precisará dar a bênção. Mas a costura atinge diretamente o governador, já que Isquierdo, além de afilhado político de Silas Malafaia, faz o meio de campo com líderes evangélicos.

