Reprodução Aline Macedo

A Assembleia Legislativa do Rio aprovou, na semana passada, uma proposta que possibilita uma anistia de até 90% para consumidores que tenham dívidas com a Cedae. De autoria de André Corrêa (DEM) e André Ceciliano (PT), o projeto complementa o programa de recuperação de dívidas dos consumidores residenciais, ao incluir consumidores comerciais como MEIs, micro e pequenos empresários inscritos no Simples Nacional.

Em live, o deputado André Corrêa declarou que já articula com o governo do Rio a sanção da proposta. O texto prevê que, para os clientes comerciais, as dívidas consolidadas até 30 de abril de 2021 poderão ser pagas em até 120 parcelas mensais, sem qualquer desconto ou abatimento.



O pagamento em cota única se dará com redução de 90% da multa e de 80% dos encargos incidentes sobre o débito fiscal para quem ganha até dois salários mínimos por mês. A anistia é escalonada para beneficiar quem recebe até 5 salários mínimos.

"A anistia aos consumidores da Cedae vai beneficiar mais de 1 milhão e meio de pessoas em todo o estado. São lutas antigas que eu e meu pai, deputado federal Luiz Antônio abraçamos", completou Corrêa.

