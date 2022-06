Reprodução Aline Macedo

O sociólogo Paulo Baía vai se unir à equipe de André Ceciliano (PT), na área estratégica. Com inspiração nas campanhas de Obama e Biden — e, recentemente, do chileno Gabriel Boric e do colombiano Gustavo Petro — a turma que quer levar o presidente da Alerj ao Senado vai fazer análise de risco, produzindo relatórios diários ou até emergenciais para o comando tomar decisões.

