Reprodução Aline Macedo

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio, André Ceciliano (PT), anunciou nesta quarta-feira (25) os deputados responsáveis por analisar cada candidatura ao Tribunal de Contas do Estado (TCE). A vaga aberta com a aposentadoria do conselheiro Aloysio Neves é de indicação do Legislativo.

Jair Bittencourt (PL) será o relator de Dr. Deodalto (PL); Chico Machado (SDD), de Márcio Pacheco (PSC); Samuel Malafaia (PL), de Rosenverg Reis (MDB); Marcos Muller (União), de Val Ceasa (Patri); e Tia Ju (Republicanos), de Alexandre Freitas (Pode). Já as postulações dos servidores concursados do tribunal Hans Springer e Helson Oliveira ficaram, respectivamente, com Renato Zaca (PL) e Valdecy da Saúde (PL).

De acordo com o regimento, os relatores, designados entre integrantes da mesa diretora, têm três dias úteis para entregar seus pareceres.

