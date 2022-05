Reprodução Aline Macedo

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga os serviços de trens da Supervia foi prorrogada por mais 60 dias. A determinação foi votada nesta terça-feira (24), em discussão única, na Alerj. Desde fevereiro deste ano, o colegiado realiza vistorias em todos os ramais — e pediu a prorrogação dos trabalhos poder acompanhar mudanças prometidas tanto pelo governo como pela concessionária.

Entre os problemas identificados, foi constatado que a operação nas estações Fragoso e Vila Inhomirim continua suspensa, desde 2020, por problemas na ponte de acesso à estação final. Os passageiros também reclamam de intervalos irregulares diariamente, falta de banheiros e de acessibilidade, além de estações ocupadas pelo narcotráfico.

"Ninguém aguenta mais o descaso da Supervia com os usuários e nós vamos manter essa luta incessante pela melhoria do sistema e um maior conforto para o passageiro”, acrescentou a presidente da CPI, deputada Lucinha (PSD).

