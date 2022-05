Reprodução Aline Macedo

Em ano eleitoral, os programas de construção e reforma de conjuntos habitacionais ganharam uma atenção especial do Poder Executivo — tanto municipal, como estadual. O governo já vinha investindo nessa seara desde o ano passado, e nesta semana, chega uma nova bolada a ser investida na capital. De R$ 240 milhões homologados na pasta de Infraestrutura, comandada por Rogério Brandi, R$ 56 milhões irão para moradias em Vicente de Carvalho, Oswaldo Cruz e Inhaúma. É na última, aliás, onde os recursos se concentram, com a previsão de levantar 320 moradias. A prefeitura não quis ficar atrás. Para não perder terreno, inflou a programação inicial de R$ 63 milhões em 311%. De acordo com um levantamento do gabinete de Teresa Bergher (Cidadania), a rubrica atingiu R$ 258 milhões, depois de remanejamentos. O valor é o mais alto dos últimos nove anos: o maior investimento tinha sido em 2015, quando a despesa autorizada final ficou em R$ 18 milhões.

Big brother em Itaboraí

Itaboraí completa 189 anos hoje e vai ganhar um sistema de segurança pública, o famoso big brother. A empresa que faz o monitoramento na vizinha rica Niterói garante instalar 100 câmeras nas principais vias do Centro.

Picadinho

A temporada do infanto-juvenil "Viagem ao Centro da Terra" está acabando. O espetáculo da Cia. Solas De Vento só fica em cartaz no CCBB até o próximo fim de semana.

Estão abertas até o dia 23 de junho as inscrições para o prêmio nacional de fotografias 11º Prix Photo Aliança Francesa.

A Caarj/OAB lançou a 7ª edição da campanha Calor Humano, para arrecadação de agasalhos em todo o estado.

Começa amanhã o programa para qualificar 90 detentas do Instituto Penal Oscar Stevenson, em Benfica, em parceria da Seap com a Fundação Santa Cabrini e a Uerj.

