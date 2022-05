Reprodução Aline Macedo

Nesta quinta-feira (12), vai ser inaugurado na Fazenda Modelo, em Guaratiba, o primeiro viveiro de árvores urbanas da cidade. Até então, as mudas plantadas nos parques, praças e logradouros públicos da capital eram trazidas de São Paulo e Minas Gerais.

O projeto foi viabilizado a partir da parceria entre a Fundação Parques e Jardins, Secretaria Municipal do Meio Ambiente e a empresa Farm, recentemente engajada em ações de sustentabilidade. A meta do novo viveiro é produzir mais de 10 mil mudas por ano.

Um dos pilares do projeto é a circularidade, ou seja, o material proveniente das podas de outras árvores pela cidade é que vai alimentar o novo viveiro.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.