Reprodução Aline Macedo

Presidente da Comissão de Defesa dos Animais, o vereador Luiz Ramos Filho vistoriou a Fazenda Modelo na semana passada e ficou impressionado com o que não viu: veterinários. Na ida ao abrigo público — respeitando as regras e os funcionários — viu que apenas sete profissionais se revezavam para cuidar de 800 bichinhos. Eles também são artigo de luxo nos postinhos, que passaram a funcionar em dias alternados. O secretário Vinícius Cordeiro prometeu a contratação de 40 veterinários até o início de junho.

