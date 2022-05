Reprodução Aline Macedo

O PSD quer ter a primeira chapa ao Palácio Guanabara já com aspira a vice definido. E o alvo é o ex-prefeito Cesar Maia, que se filiou ao PSDB depois de o comando do partido ter sido entregue ao filho, Rodrigo.

Felipe Santa Cruz viaja esta semana a São Paulo para fazer o convite formal ao ex-presidente da Câmara dos Deputados. Ele quer Cesar ao seu lado por ser um "político de grande experiência" — e espera contar com o conhecimento que o vereador tem em relações internacionais para alavancar investimentos no estado.

A ideia é apresentar aos fluminenses uma parceria bem ao centro do espectro político, já que o cabeça se identifica com a centro-esquerda, enquanto o veterano está na ala da centro-direita.

As primeiras informações sobre o convite são de Lauro Jardim, do O Globo.



