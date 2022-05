Divulgação Aline Macedo

O projeto de lei n° 4198/2021, de autoria da Deputada Lucinha (PSD), rendeu bate boca na Alerj nesta terça-feira (10). A proposta que era para proibir a venda de alimentos ultraprocessados como balas, refrigerantes e pirulitos em cantinas escolares virou bate-boca de temas que não tinham nada a ver com a proposta, em um cardápio que ia de maconha a doutrinação.

No fim das contas, o PL recebeu sete novas emendas, deixando a autora, Lucinha (PSD), indignada: "Queremos uma alimentação saudável nas escolas e um tema tão importante está tramitando há algum tempo na casa, recebendo várias emendas, é um absurdo. Parece que estão defendendo setores”, acusou a deputada.

