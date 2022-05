Divulgação Aline Macedo

Autora do PL 1518/2021, conhecido como Lei Aldir Blanc 2, vetado pelo presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira (5), a deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ) ganhou um afago e tanto da classe artística. Mais de 170 artistas e intelectuais assinaram um manifesto em apoio à sua reeleição. Na lista, constam nomes como Chico Buarque, Caetano Veloso, Djamila Ribeiro e Fábio Porchat.

O projeto vetado pelo Poder Executivo tem como objetivo transformar uma política emergencial criada por causa da pandemia em permanente. Pela proposta, o fomento cultural teria aporte anual de R$ 3 bilhões, para execução descentralizada por estados e municípios.

Jandira foi a 4ª deputada mais bem votada em 2018, sendo a escolha de 71,6 mil fluminenses. Neste pleito, ela deve dividir a chapa com PT e PV, na federação em costura.

