Divulgação Aline Macedo

As ruas da Princesinha do Mar foram desobstruídas em dois pontos nesta terça-feira (3): antigos orelhões, que viraram coisa do passado com a popularização de celulares, foram retirados de Copacabana pela Prefeitura do Rio.

Amanhã, será a vez de dar conta de outros seis equipamentos já sem uso, uma vez que estão quebrados e não há planos de reposição. Ontem, dois foram extraídos de Botafogo.

"Não vamos permitir que as ruas fiquem ocupadas com o que não serve mais", diz o subprefeito da Zona Sul, Flávio Valle.

A iniciativa contou com o apoio da Secretaria de Conservação, que retirou também placas informativas desatualizadas que resultavam em “poluição visual”. “Seguiremos trabalhando em parceria com as subprefeituras para deixar a cidade ainda mais bonita”, declarou a secretária Anna Laura Secco.

