Aline Macedo

Batendo bola no marco de geração de energia offshore em tramitação no Senado, o autor e o relator do projeto, Jean Paul Prates (PT-RN) e Carlos Portinho (PL-RJ) passaram a semana em um seminário sobre o assunto, nos EUA.



A bola da vez são os ventos — e o Brasil, com seu extenso litoral desperta interesse de investidores nacionais e sobretudo internacionais. A expectativa é de um novo boom no setor de geração, que pode beneficiar diretamente o Rio de Janeiro.



