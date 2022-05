Divulgação Aline Macedo

O Carnaval de 2022 pode estar devidamente finalizado, mas a Marquês de Sapucaí ainda vai dar o que falar no meio político este ano. O governo do estado e a prefeitura já entraram em conflito por causa da divisão do espaço reservado aos camarotes institucionais, mas a próxima batalha promete ser pela Avenida inteira. Descontente com a condução da festa tanto pela Liesa como pelo assessor de Eduardo Paes, Ronnie Aguiar, Cláudio Castro planeja retomar a ideia esboçada por seu antecessor e levar de volta ao Palácio Guanabara as chaves da folia — já que o Sambódromo foi construído com dinheiro do estado, pelo ex-governador Leonel Brizola. E Castro não está apenas jogando confete: ele botou nas mãos de seu assessor especial Victor Travancas a tarefa de liderar os estudos jurídicos para dar a partida na retomada. A ideia é remontar o projeto de Darcy Ribeiro e transformar o espaço em um lugar voltado à educação. Ali já chegaram a estudar 16 mil pessoas.

De olho no turismo

A Associação dos Correspondentes de Imprensa Estrangeira no Brasil assinou uma parceria com o Rio Convention Bureau para facilitar o trabalho dos correspondentes estrangeiros e criar oportunidades, como eventos e press trips, para os coleguinhas da gringa. Tudo para valorizar a cidade e o estado, e fomentar o turismo — setor que penou com a pandemia.

Fim da batalha jurídica em Itaboraí

O ex-presidente da Câmara Municipal de Itaboraí Lucas Borges está soltando fogos: foi julgada como improcedente a ação por improbidade movida pelo MP contra a Casa, por causa do concurso público realizado em 2011. Seus dois antecessores foram condenados ao pagamento de multa por não realizarem o certame — e a opção escolhida para resolver logo a questão foi aderir a uma ata de Arraial do Cabo. A vitória foi dos advogados Silva Neto e Joao Maia.

Picadinho

A deputada Adriana Balthazar e Elizabeth Camarão lançam amanhã, na Fecomércio, ¨Mulheres que orgulham o Rio¨, com o relato de 17 empreendedoras sociais.

Neste mês, a Sociedade Musical Bachiana Brasileira, dirigida por Ricardo Rocha, apresenta o V Festival Bach.

A M2BR Academy, por meio do Programa Ubuntu, oferece bolsas de estudos integrais para pessoas negras e trans.

Na terça-feira, a PGE vai sediar a primeira reunião ordinária do Fórum Nacional das Consultorias Jurídicas das Procuradorias Gerais dos Estados e do Distrito Federal.



