Aline Macedo Aline Macedo

O dia primeiro de abril, 58 anos do Golpe Militar, próxima sexta-feira, terá um ato contra a censura no Centro Histórico do Rio.

A partir das 17h, na livraria Folha Seca, na rua do Ouvidor, os autores, Joao Pimentel e Zé Mcgill, vão receber do vereador Tarcísio Motta (Psol) a moção de honra ao mérito pelo livro “Mordaça - histórias de música e censura em tempos autoritários”.

Também haverá roda de Samba comandada por Alfredo Del-Penho, Pedro Paulo Malta e Pratinha, com “proibidões” da ditadura.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.