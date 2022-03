Aline Macedo Aline Macedo

A ministra da da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, assinou na noite desta segunda-feira (28) sua ficha de filiação ao Republicanos. E, para não deixar a noite passar em branco, voltou ao rosa e azul de sua primeira polêmica no governo Bolsonaro .

"No Republicanos meninos vestem azul e meninas vestem rosa", disse ela, em um reprise da frase que marcou a comemoração da própria posse no primeiro escalão.

O chefe da ministra, no entanto, não apareceu. Em compensação, o evento foi prestigiado pela primeira-dama, Michele Bolsonaro, e pelo vice-presidente, Hamilton Mourão. O general da reserva deve se candidatar ao Senado pela mesma legenda, no estado do Rio Grande do Sul.

O convescote, no qual o ministro de Infraestrutura — e pré-candidato ao governo de São Paulo — Tarcísio Gomes de Freitas também se filiou, ainda teve direito a faixa, apitos e pompons nas cores azul, verde e amarelo.



