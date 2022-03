Divulgação Colunista Aline Macedo

Amanhã é dia de festa para o presidente da Alerj, André Ceciliano (PT). Num evento em grande estilo no salão nobre do Palácio Guanabara, o governador Cláudio Castro (PL) vai fazer o primeiro depósito do Fundo Soberano do estado — uma "poupança" dos royalties, criada por uma PEC de Ceciliano. Aliás, o deputado anda bem de conta: serão 2,1 bilhões, como ele tinha previsto.



Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.