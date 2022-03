Aline Macedo Aline Macedo

Enquanto o secretariado de Eduardo Paes se reunia no sábado pela última vez antes da debandada da semana que vem — quando os pré-candidatos serão exonerados para poderem concorrer em outubro — o chefe da pasta de Defesa dos Animais, Vinicius Cordeiro, estava na Tijuca, comandando um evento do Avante. E foi na sala do Club Municipal que o partido selou o compromisso de apoiar a campanha pela reeleição de Cláudio Castro (PL), convidado de honra do convescote, acompanhado por seu articulador Rodrigo Bethlem. Os próprios filiados não esperavam a declaração explícita de Cordeiro, que vinha se equilibrando em canoas opostas — afinal, o nome lançado pelo PSD ao Palácio Guanabara é o de Felipe Santa Cruz. A tendência é o presidente estadual do partido deixar a turma da prefeitura e migrar de vez para o governo, substituindo Antonio Pedregal no comando da secretaria estadual de Envelhecimento Saudável — para onde já começaram a fluir recursos.

Assinatura no Parque Radical

O governo de o grupo Águas do Brasil assinam amanhã o contrato de concessão dos serviços de saneamento da Cedae, que passará a ser operado pela nova empresa Rio+Saneamento. Os investimentos são de R$ 350 milhões.

Picadinho

Hoje, a 'Grande Companhia Brasileira de Mystérios e Novidades' volta às ruas com cortejo e apresentação teatral em perna de pau na Praça da Harmonia, Gamboa.

Amanhã, Mônica Francisco entrega a medalha Tiradentes ao presidente da ABI, Paulo Jerônimo de Souza, o Pagê.

Hoje, o Ballet Manguinhos apresenta o espetáculo "Mulher: Poder e Resistência", na Biblioteca Parque de Manguinhos.

Primeiro secretário da Câmara, o vereador Rafael Aloisio Freitas entrega a medalha Pedro Ernesto ao secretário Marcelo Calero na próxima terça-feira (29).

