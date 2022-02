Reprodução/PSD-RJ Eduardo Paes retoma a agenda de articulações para as eleições

Eduardo Paes tirou o cocar da gaveta, e retomou com tudo a rotina de cacique e articulador partidário. Neste sábado (5) ele estará em Araruama, na Região dos Lagos, para receber a mais alta honraria da Câmara, a Medalha Tupinambá.

Escoltado por seu secretário de Integração Metropolitana, Aquiles Barreto, o alcaide vai fortalecer a presença do PSD na Região dos Lagos. Ele espera voltar para o Rio trazendo na bagagem as filiações da vice-prefeita Raiana Alcebíades — de olho em 2024 — e do primeiro-cavalheiro Chiquinho da Educação, que está mirando um gabinete na Assembleia Legislativa.

E no dia seguinte, já de volta à capital, ele volta a fazer a dança da chuva com o PDT. O presidenciável Ciro Gomes estará na reunião do secretariado municipal, bem como os pré-candidatos ao governo — e possíveis companheiros de chapa — Felipe Santa Cruz e Rodrigo Neves. Aliás, na próxima semana, as equipes de ambos se reúnem para começar a trocar figurinhas.

Um boom virtual no cartório

Os atendimentos virtuais do maior cartório do Rio, o 15° Ofício de Notas, quase quadruplicaram de 2020 para o ano passado. No primeiro ano da pandemia, foram feitas 474 transações online em nove meses, incluindo documentos de compra e venda de imóveis, união estável, inventários e, até, divórcios; já em 2021, o número foi de 1914. E, em janeiro do atual ano, foram feitos 187 pedidos. O CNJ autorizou a medida, em 2020, por causa das restrições da pandemia.

Economia em pleno verão

As comunidades que participam do projeto Energia de Responsa, de incentivo ao consumo consciente, fizeram bonito em janeiro: com a luz economizada até o dia 16, daria para garantir um mês de energia a toda a Mangueira.

De Niterói para Brasília

A possível ida de Hélio Angotti para a direção da Anvisa fortaleceu o nome de Marcus Dias, diretor médico do Hospital Azevedo Lima e servidor do Ministério da Saúde, como sucessor na Secretaria de Ciência e Tecnologia do MS.

Picadinho

Estão abertas até amanhã as inscrições para 40 bolsas integrais para cursos de artes visuais, desenho e fotografia no Parque Lage.

Terça (8), a cantora Lanna Rodrigues, participante da edição de 2017 do "The Voice Brasil", se apresenta no LSH by OWN.

Conhecido por interpretar mais de 40 personagens, o tenor Eric Herrero é o novo diretor artístico do Theatro Municipal.

A exposição "Nova Vanguarda Carioca" fica em cartaz até o dia 20 de março, de 10h às 21h, na Cidade das Artes. A entrada é gratuita.