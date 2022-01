Divulgação TSE libera impulsionamento de conteúdo na pré-campanha

Adeptos das redes sociais pode comemorar: a resolução do Tribunal Superior Eleitoral para definir as regras do pleito deste ano regulamentou o impulsionamento de conteúdo ainda na pré-campanha — desde que sem pedido de votos e usado com parcimônia.

Ou seja, a Justiça está atenta para que o período não seja usado como forma de burlar o limite de gastos. Mas é preciso ficar atento antes de fechar contrato, pois as empresas que prestarão esses serviços precisam ter cadastro no TSE. Outra mudança importante está na fiscalização do "derrame de santinhos" — que emporcalham o entorno dos locais de votação. Em vez de ter que denunciar os casos no próprio dia da eleição, o Ministério Público terá 48 horas extras.

O advogado Carlos Frota, do Ibrapej, chama atenção para um possível problema, com a extinção das multas para propaganda irregular em bens particulares. "A vedação da penalidade pode servir de estímulo a quem busca votos de forma antiética", diz.

Mais ondas na capital do surfe

Com quase 400 mil m² e no Centro de Saquarema, o antigo Campo de Aviação da FAB deve passar em breve para as mãos da prefeitura. Com a intermediação do senador Carlos Portinho (PL), o governo federal topou se desfazer do terreno por R$ 15 milhões. No local, a administração tem planos de instalar um enorme parque, com direito a uma arena multiuso, um centro de convenções e um mercado — além de um parque de ondas, inspirado no de Garopaba (SC).

Três anos na Tijuca

Com três anos recém completados, o Tijuca Presente bateu a marca de 800 prisões, sendo nove do início de 2022 até o dia 27. . A operação, bastante popular não só entre os tijucanos, tem patrulhamento diário, das 8h às 20h.

Nova batalha contra a pirataria

Quase 15 anos depois de enfrentar a pirataria de DVDs com "Tropa de elite", o ex-BOPE Rodrigo Pimentel está às voltas com vários uploads piratas de seu novo filme, "Intervenção", escrito em parceria com um ex-assessor da PM.

Picadinho

Hoje (30), às 20h, estreia "Brasileiríssimo" no Teatro Fashion Mall, em São Conrado. Uma boa pedida para os apaixonados por Carnaval e pelo samba.

No dia 18 de fevereiro, 9h, na Fiocruz, o Nudiversis, da Defensoria Pública, faz ação social para a comunidade LGBTIQIA+.

O Sesc Verão oferece atividades gratuitas, aos fins de semana, até 20 de fevereiro. No Posto 4 de Copacabana.

O conselheiro da Agenersa Vladimir Paschoal Macedo é o novo vice-presidente Sudeste da Associação Brasileira de Agências Reguladoras. A posse será em abril.