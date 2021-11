Reprodução Parque Estadual da Pedra Branca tem agora uma Área de Proteção Ambiental vizinha

Desde o fim de outubro, a cidade do Rio de Janeiro tem uma nova Área de Proteção Ambiental na Zona Oeste, a APA do Sertão Carioca, criada pelo Decreto 49.695/21. O texto publicado pelo prefeito Eduardo Paes (PSD) tenta pacificar o imbróglio da região no entorno do Parque Estadual da Pedra Branca, que vive sob uma acirrada disputa entre moradores, ambientalistas e o mercado imobiliário desde a edição do Plano de Estruturação Urbana das Vargens de 2009. Mas o solo ainda é pantanoso.

Após longuíssimas discussões, o PEU foi aprovado contendo generosas concessões às construtoras, com permissão de obras de grande porte, como edifícios e condomínios. Mas logo as máquinas tiveram que voltar para as garagens: decretos sucessivos mantiveram o espaço como Área de Especial Interesse Ambiental durante anos. O freio nas motoniveladoras durou até 2019, quando o ex-prefeito Marcelo Crivella voltou a conceder licenças no bairro — novamente suspensas por Paes.

Com a APA, os tijolos podem voltar a ser cimentados — porém, de forma contida, já que os parâmetros se limitam a prédios pequenos, em terrenos extensos. O ambientalista João Pedro Rocha vê a nova unidade de conservação como uma vitória parcial, pois o projeto original desenvolvido com técnicos da Secretaria de Meio Ambiente também prevê a criação de um Refúgio de Vida Silvestre — que, no entanto, ainda está na gaveta. Com regras bem mais estritas do que a APA, o Revis seria, para o ativista, a garantia de sobrevivência de espécies ameaçadas.

Engarrafamento de clientes

Prevenida, uma amiga da coluna buscou uma das maiores locadoras de carros do país para reservar um veículo em 10 de dezembro. Mas, segundo a atendente, não havia qualquer modelo disponível na data… só cinco dias depois!

Quem tem pressa

Renata Souza, Waldeck Carneiro e Bruno Dauaire se uniram para criar a Frente Parlamentar contra a Fome. Dauaire chegou a pilotar os restaurantes populares, mas a pasta de Desenvolvimento Social é agora do Republicanos.

Picadinho

O vice-presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ), Pedro Rafael, vai assumir a presidência do Conselho de Jovens Empreendedores da instituição.

O Corpo de Bombeiros Militar do RJ comemora 125 anos da Banda Sinfônica, com apresentações até amanhã.

Hoje, às 17 h, os servidores da prefeitura se reúnem no Sindicato dos Comerciários e pelo Zoom para discutir a reposição salarial.

Na segunda (22), a Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude reúne os 92 secretários municipais no Maracanã para discutir políticas públicas.