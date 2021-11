Fernando Frazão/Agência Brasil Parte dos moradores do Rio de Janeiro continuaram usando máscaras mesmo após a flexibilização

Cariocas já estão liberados do uso de máscaras em academias de ginástica, piscinas, centros de treinamento e de condicionamento físico e pistas de patinação. O decreto, assinado pelo prefeito Eduardo Paes e publicado, nesta quarta-feira (17), no Diário Oficial do Rio, retira a obrigatoriedade do uso do equipamento.

A medida, no entanto, só e válida nos estabelecimentos que garantam que todos os ocupantes estejam completamente vacinados. Frequentadores de 15 até 59 anos deverão comprovar a 2ª dose ou dose única e as pessoas acima de 60 anos já devem ter sido imunizadas com a dose de reforço.

Na última sexta-feira, um decreto municipal manteve o uso obrigatório de máscaras na cidade em ambientes fechados e no transporte público. Até então, havia a previsão de a proteção ser flexibilizada em locais fechados quando a cidade atingisse a marca de 75% de toda a população imunizada com duas doses contra a Covid-19.





Idade de internados cai após reforço

A poucos dias de terminar a aplicação do reforço em todos os idosos, um levantamento realizado pelo estatístico Rafael Izbicki, professor da Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo, a pedido do GLOBO, com dados da capital fluminense, mostra que, nas últimas semanas,