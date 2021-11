REPRODUÇÃO/AGÊNCIA BRASIL Torre do Galeão: aeroporto perdeu 11 milhões de passageiros em 2020

Foi na condição de governador interino que o o presidente da Assembleia Legislativa, André Ceciliano (PT) se reuniu, ontem, com a operadora do Rio Galeão, a concessionária Chang, de Cingapura. Ao lado do deputado Luiz Paulo (Cidadania), ele viu como o horizonte do aeroporto internacional está cinzento — o que pode piorar mais caso o edital de concessão do Santos Dumont siga os moldes propostos.

Para atrair investidores, o governo federal quer aumentar a malha no Centro do Rio, incluindo até voos para o exterior. Isso agravaria a crise na Ilha do Governador, já em situação crítica: em 2019, 14 milhões de passageiros circularam pelo Tom Jobim, contra 10 milhões nos arredores da Praça XV. Em 2020, a gangorra inverteu, com 3 milhões de viajantes contra 4,7 milhões, respectivamente.

E dos 20 mil empregos que havia em 2019, restaram dez mil. O que salvou o Galeão foi o terminal de cargas — e até essa renda pode secar, já que boa parte das cargas viaja em voos de passageiros.

Mais um na rede do PSD

O articulador do PSD Luiz Carlos Ramos retornou de Volta Redonda, onde esteve com Aquiles Barreto, com o chapéu cheio de esperança: ele tem certeza de que vai conseguir levar o ex-deputado Deley do PTB para seu partido.

Tem tiktoker na prefeitura

O secretário municipal de Governo e Integridade, o deputado licenciado Marcelo Calero (Cidadania) é o novo tiktoker do CASS. E vem fazendo bonito: em menos de uma semana, já conquistou mais de 7 mil seguidores.

Leia Também





Picadinho

Em uma tabelinha entre Romário e Carlos Portinho, o Senado aprovou o PL 2399/21, que confere ao município de Teresópolis o título de Capital Mundial de Montanhismo.

Com direção de Carlos Alberto Serpa, o chá musical "A santa alegria do Natal" estreia hoje, na Casa Julieta de Serpa.

Começa no domingo o Festival do Leitor, em Petrópolis. Serão oito dias em cada cidade, com um cardápio cheio de atividades.

A mais nova homenageada com o Prêmio Dandara, da Assembleia Legislativa, é a cantora e compositora Teresa Cristina, que fez a alegria de muita gente na pandemia com suas lives.