Em tempos em que as avaliações na internet definem se coisas e lugares são bons ou merecem cancelamento, até delegacias e penitenciárias passaram a ser avaliadas: não só pelo público em geral como por ex-detentos. Sim, o post de uma mulher que teria passado pela cadeia da 89º Distrito Policial do Morumbi viralizou no Twitter. Nela, a ex-presidiária afirma que, no período em que ficou no xadrez, numa das áreas mais nobres da cidade, foi muito bem tratada e fez laços de amizade para toda a vida.

Na avaliação cinco estrelas, feita há dois anos, ela contou sua história de gratidão ao tratamento recebido na delegacia, que lembra as menções de hóspedes de aplicativos de viagem falando sobre a estadia em hotéis: “Fui presa dia 10/01/2019 o tempo de que fiquei presa (sic) na 89 DP fui muito bem atendida não mim faltou nda pelo contrario todos são bem educados ate os carcereiros então foi uma experiência que vou leva pra toda vida fora os laços de amizade que fiz ai dentro deus abençoe vcs".

A partir da observação de um internauta, que identificou o inusitado da situçao, o caso foi ganhando compartilhamentos pela rede social. Enquanto a ex-detenta tinha 154 curtidas, o post viralizado ja reúne muita piada sobre a hospedagem nota 10 da delegacia. Um internauta brincou ao especular sobre quem teria curtido a avaliação feita pela mulher sobre a recepção "vip" na cela: “Sera que foi um parente feliz em ver que a moça foi bem tratada? um carcereiro amigo, uma colega de cela que virou amiga? alguém que está pesquisando sobre a futura morada?”

Mas, nos mesmos comentários do Google em que a ex-detenta aprova os serviços da distrital, muita gente deixa comentários se queixando do atendimento. Uma mulher deu apenas uma estrela para o centro policial por desavença com uma funcionária do local. Ela diz que a delegacia fica numa região bem localizada, deve ter bons funcionários, mas tudo vai por água abaixo por conta de uma escrivã, uma mulher "mal amada, mal humorada e infeliz". Segundo ela, uma péssima profissiional, que faz as coisas de qualquer jeito.

Procurada para comentar tanto as boas quanto as más avaliações de suas unidades, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo não se manifestou.

Uma usuária da rede comenta que descobrir que delegacias e presídios também são avaliados vai garantir diversão futura porque bisbilhotá-los será irresistível: "Nunca mais vou conseguir ver um presídio no mapa sem ir até a sessão de reviews". Foi a deixa para começar ali uma caça a reviews. Um homem, de tanto procurar, diz ter achado posts de prisioneiros em inglês: "Let me out! I didn't do it!The prisioners kinda fine tho" (algo como, me tirem daqu, nao fiz isso, mas os prisioneiros estão bem). Um outro debochou, publicando um post em que alguém avalia o WI-FI de um xadrez: "Muito bom, vive super lotado. O Wi-FI pega bem. O problema é que a fila é muito grande para entrar com os celulares..."

Ainda na brincadeira de caputra de telas, uma mulher aparece comentando que “achou muito legal as fotos dos presos se preparando para o batismo na piscina” e completou pedindo para que “Deus abençoe cada presidiário e a todos que trabalham com eles”. Usando o espaço para avaliações como uma espécie de correio amoroso, um homem compartilhou com contato telefônico em busca de um amor em uma penitenciária feminina de São Paulo.