Reprodução Prefeito de Meriti, Dr. João quer eleger o genro como deputado

O prefeito de São João de Meriti, João Ferreira Neto, o Doutor João (PL), já faz planos para manter seu legado na política por meio do genro, Marcio Reis. Se o herdeiro vai se candidatar a deputado federal ou estadual, ainda não está decidido. Mas a ideia já tem consequências práticas na cidade da Baixada Fluminense.

No início de outubro, a Câmara local adiantou a eleição da mesa diretora em mais de um ano. Nos bastidores, a pressa é explicada como uma construção para o atual presidente, Davi Perini Vermelho, o Didê (DEM), ficar livre para assumir uma secretaria — e abandonar a pré-candidatura em 2022. Afinal, Didê, unha e carne com o prefeito, só abriria mão da corrida em nome de alguém ainda mais próximo.

Resta saber como está o capital político de Doutor João, que enfrentou um duríssimo segundo turno em 2020, contra o deputado Leo Vieira (PSC). Em 2018, o alcaide se deu bem e elegeu o então vice-prefeito Gelson Azevedo (PL) como federal, e o ex-vereador Valdecy da Saúde (PTC) como estadual.

Em Caxias, já se fala em 2024

O deputado federal Aureo (SDD) não esconde que o sonho de comandar Duque de Caxias continua tão vivo quanto em 2016, quando perdeu a disputa para Washington Reis (MDB). Tem quem diga que o prefeito não gostou da pressa do atual aliado. Por outro lado, as 15 cidades fluminenses sob a batuta do Solidariedade podem fazer a diferença no caminho que Reis quer pavimentar rumo ao Senado.

O dilema das motocas

Cada vez mais populares, as motos elétricas deixam seus pilotos em uma encruzilhada: os veículos são proibidos de circular nas ciclofaixas e também nas vias de trânsito — sob pena de apreensão e multa. O deputado Dionísio Lins (PP) quer saber com o Detran e o Contran em que velocidade trafega o processo para regulamentar esse tipo de transporte.

Marcelo Freixo e os voos de Sérgio Cabral

Questionado sobre a privatização da BR-101, em um evento de pré-campanha na Costa Verde, Marcelo Freixo (PSB) não perdeu a chance de alfinetar Sérgio Cabral: "Tem ex-governador que vinha passar férias aqui, mas de helicóptero, e não conhecia a realidade local. Só que agora está na gaiola e não pode mais voar. A população não pode ser penalizada".

Unidos de Nilópolis

O poderoso clã Abraão-Sessim, de Nilópolis, vai botar o bloco na rua, conforme a nota publicada pela coluna no sábado. Mas os primos Marcelo Sessim (filho de Simão Sessim) e Ricardinho (filho de Farid Abrão) farão uma dobradinha em família.

Leia Também

30 anos sem Daniella Perez

Criador da Casa do Direito da Mulher Daniella Perez, o deputado estadual Bruno Dauaire (PSC) foi convidado pela escritora Gloria Perez para participar de uma série documental sobre os 30 anos do assassinato da atriz. A produção é do canal a cabo HBO.





Picadinho

No site RepertóRio, ligado à Secretaria municipal de Fazenda, é possível consultar e acessar trabalhos acadêmicos e projetos sobre a cidade, escritos por servidores municipais.

Pela primeira, a Academia Brasileira de Odontologia será presidida por uma mulher, Liana Lima Pinheiro.

Hoje, das 9h às 12h30, a Comlurb debate em seu canal no YouTube o combate à insegurança alimentar em tempos de pandemia.

Na quinta-feira (21), estreia a websérie "Vinil de quinta", dirigida por Isabel Seixas e Leo de Souza Santos. Ao todo, serão 12 episódios sobre seis gêneros e movimentos musicais.