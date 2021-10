Alan Santos/ PR Jair Bolsonaro no Aeroporto de Vitória, em junho de 2021





O Gabinete de Segurança Institucional (GSI), comandado por Augusto Heleno, planeja a aquisição de dois drones para atuar na segurança do presidente Jair Bolsonaro (Sem partido). O órgão publicou o aviso de licitação no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (19).



O edital do pregão indica que o valor estimado para a compra é de R$ 645.890,00 e o critério para escolha das propostas será o menor preço. A sessão será realizada no portal de compras do governo federal às 9h30 do dia 29 de outubro.



O modelo de drone a ser comprado é especificado como "aeronave não tripulada e remotamente pilotada, tipo multi-rotor, com capacidade de decolagem na vertical e acessórios". De acordo com o GSI, os equipamentos vão aumentar "a eficiência e eficácia da Segurança Presidencial".







Entre as justificativas, o órgão argumenta que a proteção pessoal de Bolsonaro “avulta de importância, fruto de uma agenda de eventos e viagens dinâmica, de compromissos oficiais e privados, os quais envolvem cenários complexos e distintos, locais controlados ou não, e uma intensa interação com público variado”. Desse modo, o serviço demanda "meios adequados para mitigar possíveis ameaças e fatores críticos que possam comprometer a integridade física ou moral da autoridade".