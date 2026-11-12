Foto: Divulgação Coca-Cola Brasil Coca-Cola Brasil destaca protagonismo de brasileiros em cadeia que movimenta mais de R$ 80 bilhões na economia do país

Antes de chegar à mesa do bar, uma garrafa passa por muitas mãos. Tem quem acompanha a linha de produção, quem pega a estrada de madrugada, quem vende no balcão e quem recolhe a embalagem depois. A Coca-Cola Brasil decidiu colocar essas pessoas no centro da sua nova campanha corporativa, "Feita pelos Brasileiros".

São seis histórias reais, contadas em minidocumentários narrados pelo jornalista e historiador Thiago Gomide, criador do canal Tá na História. A campanha, criada pela agência BananaBR com produção da Kombat Filmes, inclui ainda um filme de 30 segundos, conteúdos para redes sociais, fotos dos personagens e peças de mídia exterior.

Da estatística à pessoa

A mudança de tom é o ponto mais interessante. Em 2025, a plataforma "Feita com Todo o Brasil" apostou nos números: segundo a empresa, uma cadeia que movimenta mais de R$ 80 bilhões, gera 574 mil empregos diretos e indiretos e está em mais de 1 milhão de pontos de venda.

Números impressionam, mas dificilmente emocionam. Agora, a Coca-Cola tenta mostrar quem está por trás deles.

"Por trás dos números que mostram a dimensão do Sistema Coca-Cola Brasil, existem milhares de pessoas que fazem essa operação acontecer todos os dias", afirma Gustavo Biscassi, vice-presidente de Relações Institucionais, Comunicação e Sustentabilidade da Coca-Cola Brasil.

Seis histórias, um retrato da cadeia

Em Belo Horizonte, a campanha acompanha Caleb Nascimento, motorista da Coca-Cola FEMSA, e Flávio Luiz, dono do tradicional Restaurante Xapuri, aberto há quase quatro décadas. São dois elos que ligam a fábrica ao comércio.

Na Bahia, estão Andréia França, coordenadora de produção da Solar Coca-Cola, e Tiago Conceição, da Carbongreen, que em um ano ajudou a reciclar mais de 6 mil toneladas de garrafas PET. No Rio, Francielly Silva e Rosemary Ozana, colaboradoras da Coca-Cola Andina, falam de suas trajetórias ligadas ao futebol feminino.





A escolha das histórias funciona como um mapa: produção, distribuição, comércio, reciclagem e esporte. Cada personagem representa uma etapa diferente da mesma garrafa.

Por que uma marca global quer parecer tão brasileira

A Coca-Cola é uma das marcas mais globais do mundo. Justamente por isso, precisa provar com frequência que tem raízes locais.

A campanha lembra que o refrigerante consumido aqui é produzido no Brasil, em 37 fábricas de sete grupos fabricantes, por trabalhadores brasileiros. A empresa também destaca R$ 30 bilhões em investimentos anunciados até 2030.

Não é um movimento isolado. Nas últimas semanas, a coluna mostrou várias marcas apostando na brasilidade como argumento, do pudim da L'Occitane au Brésil à agência que faz do "Do Brasil" sua missão. A diferença aqui é que a brasilidade não aparece na estética, e sim nas pessoas.

O desafio do tom

Campanhas corporativas caminham sempre numa linha delicada. Quando a empresa fala de si mesma, corre o risco de soar como autoelogio, e quando os protagonistas são os próprios colaboradores, o resultado pode lembrar mais um vídeo interno do que uma história para o grande público.

A escolha de Thiago Gomide como narrador ajuda nesse ponto. Ele traz o olhar de quem conta histórias do Brasil para milhões de pessoas no YouTube, e não o tom de um porta-voz.

Há também um detalhe curioso. Para a mídia exterior, a campanha usa animações feitas com inteligência artificial que transformam os personagens em números. É uma escolha visual interessante, mas que pede cuidado: numa campanha cujo mérito é justamente tirar as pessoas de trás das estatísticas, a ideia precisa reforçar o rosto, e não voltar a escondê-lo.

O que fica para quem trabalha com marca

A primeira lição é que dados fortes abrem a conversa, mas são as histórias que fazem o público lembrar dela. A Coca-Cola entendeu isso ao passar da planilha para o rosto.





A segunda é que comunicação institucional também pode ter emoção, desde que as histórias sejam reais e bem contadas. O público percebe quando a pessoa está ali para contar sua trajetória e quando está ali só para segurar a marca.

A Coca-Cola sempre vendeu momentos. Desta vez, resolveu mostrar quem trabalha para que eles aconteçam.