Foto: Tinho Sousa / Assistente.: Diego Dias Com o conceito "Cerveja de Verdade, pra quem é de Verdade", comunicação criada pela WMcCann traz Ronaldinho Gaúcho e Livinho como protagonistas

Quem nunca levou uma cerveja para o churrasco e ouviu alguém torcer o nariz para a escolha? A Itaipava decidiu transformar esse pequeno constrangimento em campanha. Com Ronaldinho Gaúcho e Livinho como protagonistas, a marca do Grupo Petrópolis abre o verão 2026/2027 com o conceito "Cerveja de Verdade, pra quem é de Verdade".

No filme "Contusão", criado pela WMcCann, Ronaldinho até escolhe a cerveja "modinha". Mas não para beber: usa a lata só para gelar uma contusão na virilha. A piada resume a mensagem da campanha: quem sabe do que gosta não precisa da aprovação de ninguém.





Por que a Itaipava resolveu rir da modinha

A campanha parte de um comportamento fácil de reconhecer. Em quase todo grupo de amigos, há alguém que se sente na obrigação de explicar por que gosta do que gosta, seja da música, do time ou da cerveja.

No universo da cerveja, essa pressão é ainda mais visível. A cada temporada surgem rótulos da moda e escolher fora deles pode render olhares tortos e comentários na mesa do bar.

"Partimos de uma provocação simples: por que tantas pessoas ainda sentem que precisam justificar suas preferências?", diz Guilherme Aché, diretor executivo de Criação da WMcCann. A resposta da marca é inverter o jogo e tratar o próprio gosto como algo a ser celebrado, e não defendido.

Ronaldinho, o garoto-propaganda que não se leva a sério

A escolha de Ronaldinho Gaúcho é certeira. Poucos personagens do esporte brasileiro representam tão bem a alegria e a irreverência, e ele sabe rir de si mesmo como poucos.

Livinho completa a dupla com a força da música popular. Juntos, os dois falam com um público amplo, que vive o verão entre praia, churrasco, futebol e festa.

O humor também ajuda a marca a provocar sem atacar. Nenhum concorrente é citado. A "modinha" fica no ar e cada consumidor completa a piada com a cerveja que preferir.

A estratégia da Itaipava é assumir quem é

O movimento mais interessante não está no filme, mas na postura. Em vez de correr atrás das tendências do mercado, a Itaipava resolveu transformar o gosto do seu público em bandeira.

A nova identidade visual segue a mesma linha, com imagens mais espontâneas, referências à cultura brasileira e elementos gráficos inspirados no u niverso popular. A campanha estará na TV, nas plataformas digitais, em telas digitais de rua e em ativações ao longo de toda a temporada.

"Em um mercado marcado por diferentes tendências e preferências, escolhemos um caminho que respeita o gosto de cada consumidor", afirma João Netto, CMO do Grupo Petrópolis. É uma escolha de posicionamento clara: falar com quem já é fiel e não tentar ser outra coisa.

O desafio de prometer "verdade"

Prometer "verdade" é ousado. A palavra cria expectativa e convida o consumidor a comparar o discurso com a experiência real, do sabor ao preço e à presença nos lugares onde ele está.





Há ainda uma ironia sutil. A campanha fala de autenticidade e de não depender da aprovação alheia, mas usa duas celebridades para transmitir a mensagem. Funciona porque Ronaldinho e Livinho têm identificação genuína com o público popular, mas o equilíbrio é delicado.

O sucesso, no fim, vai depender de algo que nenhum filme resolve sozinho: o consumidor sentir que a marca está, de fato, do lado dele.

No verão, cada um escolhe a cerveja que quer. A Itaipava apostou que muita gente só estava esperando alguém dizer que está tudo bem gostar do que gosta.