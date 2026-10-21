Foto: Divulgação Tupperware® transforma seu reconhecimento cultural em nova campanha

Algumas marcas conquistam um espaço tão grande no cotidiano que seus produtos passam a ser reconhecidos sem esforço. A Tupperware quer transformar essa familiaridade em uma ferramenta de marketing com a campanha "Se é icônico, é Tupperware", nova etapa das comemorações de seus 80 anos.

A iniciativa parte de um ativo construído ao longo do tempo: a presença nas casas brasileiras. No Brasil e no México, a marca investe em conteúdo e influência para explorar como seus produtos se incorporaram à rotina e como esse reconhecimento pode ajudar a manter a empresa relevante para diferentes públicos.

A ação dá sequência à campanha "Isso é icônico", mas muda o foco da comunicação. Em vez de apenas afirmar sua força cultural, a Tupperware pretende ouvir os consumidores e mostrar como essa relação aparece na prática.

Quando o consumidor vira protagonista

No Brasil, a estratégia contará com os criadores de conteúdo Oi Francine, Carol Maloca e Jeff Matias. Eles participarão de conteúdos que exploram situações cotidianas e a maneira como as pessoas identificam os produtos, mesmo quando não usam seu nome oficial.

A escolha dialoga com um princípio importante do branding: marcas fortes não dependem apenas daquilo que dizem sobre si mesmas. Elas também são reconhecidas pelos hábitos, pelas referências e pelas conversas que provocam.

Quando um produto é identificado por sua aparência ou função, a marca conquista um espaço que vai além da embalagem. Essa familiaridade pode facilitar a conexão com o público e oferecer novas possibilidades de comunicação, especialmente nas redes sociais.

O desafio é transformar esse reconhecimento em interesse real. Ser conhecido ajuda, mas não garante que uma marca continue relevante para quem ainda descobre o mercado ou tem hábitos de consumo diferentes dos das gerações anteriores.

O desafio de conquistar novos públicos

Fundada em 1946, a Tupperware construiu sua trajetória com recipientes para armazenar e transportar alimentos. Ao longo de oito décadas, seus produtos acompanharam mudanças na organização das casas e nos hábitos das famílias.

Agora, a empresa busca ampliar sua atuação para além dos potes tradicionalmente associados ao nome. Seu portfólio inclui soluções para preparo e organização, garrafas e produtos térmicos voltados a diferentes rotinas de consumo.

Essa diversificação coloca uma questão importante para a estratégia da marca: como levar uma identidade tão ligada à cozinha e ao armazenamento para novas ocasiões de uso? A campanha pode ajudar nessa aproximação, desde que a comunicação também mostre por que os produtos fazem sentido na vida atual.

A diretora de Marketing LATAM da Tupperware, Patricia Braga, afirma que a iniciativa nasceu da relação construída com diferentes gerações. No Brasil, segundo ela, a proposta é levar a conversa às ruas e ouvir quais referências o público associa à marca.

Marketing de influência além da vitrine

A campanha também aponta um caminho para o marketing de influência. Em vez de usar criadores apenas como vitrines para produtos, a Tupperware pretende colocá-los dentro de uma conversa sobre comportamento e reconhecimento.

Esse formato pode gerar identificação porque parte de situações compartilhadas e não apenas de mensagens comerciais. O resultado, porém, dependerá da autenticidade das abordagens e da capacidade de transformar as respostas do público em conteúdo interessante, sem transmitir a sensação de que tudo foi planejado para confirmar uma conclusão.





A longevidade é um ativo valioso, mas precisa ser renovada. O consumidor pode reconhecer uma marca há décadas e, ainda assim, escolher outra opção na próxima compra.

Ao completar 80 anos, a Tupperware aposta na força de sua presença no cotidiano. O próximo passo é mostrar que essa familiaridade também pode se traduzir em desejo, novas ocasiões de consumo e conexão com quem ainda não tem uma relação consolidada com a marca.